Cote d'Ivoire: Touba - Le ministre Sidi Tiémoko Touré à la rencontre des jeunes

Dr N'Gouan Patrick, administrateur des services financiers et membre actif de la société civile, a instruit son auditoire sur les principes en matière d'association.

Au regard des chiffres relatifs à la démographie produits par l'Institut national de la statistique (Ins), 79,31% de la population ivoirienne sont âgés de moins de 35 ans. Cet important vivier dans la perspective du développement économique du pays, est cependant, insuffisamment valorisé.

Pour faire bouger les lignes, le gouvernement s'est engagé à faire de cette importante frange de la population « une jeunesse responsable, engagée et accomplie aux plans moral, civique et professionnel ». A cet effet, la ville de Touba, chef-lieu de la région du Bafing, a abrité le 27 novembre 2017, « les rendez-vous avec les jeunes » autour de la thématique : « contribution du mouvement associatif au développement de la Côte-d'Ivoire ».

Ce, en présence de Sidi Tiémoko Touré, ministre de la promotion de la jeunesse, de l'emploi des jeunes et du service civique. Les points saillants de ce rendez-vous dédié aux jeunes ont été : le salut aux couleurs, un planting de pieds de teck, des visites au jeune entrepreneur et à l'association de la semaine.

L'un des temps forts des rendez-vous avec la jeunesse de Touba, a été le panel animé par trois experts dans les locaux de la mairie. Il visait à faire la promotion des associations de jeunesse, à susciter leur implication dans le développement communautaire. N'Gouan Patrick, administrateur des services financiers et membre actif de la société civile, a instruit son auditoire sur les principes en matière d'association. Il a notamment insisté sur les plus-values, la formation, et le respect mutuel pour l'épanouissement d'une association. Il a surtout demandé aux autorités et aux personnes nanties à ne pas écraser « les plus faibles et les pauvres de la société ». Selon N'Gouan Patrick, les religions n'ont d'importance que par leur valeur et action positive sur la vie en société.

Le ministre Sidi Tiémoko Touré dans son adresse, a invité les jeunes à saisir les opportunités qui leur sont offertes par les autorités pour leur autonomisation et leur épanouissement. Il les a par ailleurs, exhortés à se détourner du chemin périlleux de la migration vers l'Europe via le désert et la méditerranée. Bien avant, il a visité et primé l'union de la jeunesse communale de Touba en lui offrant un ordinateur-tablette plus la somme de 100 000 Fcfa.

l en fit de même pour Dion Ahmed Fernandez, élu jeune entrepreneur de la semaine. Ce dernier, ayant bénéficié du fond "Agir pour les jeunes", a monté une entreprise de vente de pièces détachées d'automobiles qui se comporte très bien. Il a reçu les félicitations et les encouragements du commissaire du gouvernement à travers le don d'un ordinateur portable et une enveloppe de 100 000 Fcfa.

« Les rendez-vous avec les jeunes », délocalisés à Touba, ont été un véritable succès populaire au vue de la grande mobilisation qu'ils ont suscitée chez les populations et les autorités locales.

YAHAYA KARAMOKO

CORRESPONDANT REGIONAL