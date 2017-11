Cote d'Ivoire: Collège Yves Lamblin de Bongo - Le Lions Club Abidjan Arc-en-ciel fait don de kits scolaires à 96 élèves

L'ensemble du don comprend, 372 romans, 141 livres scolaires, 504 cahiers d'activés et annales.

Le Lions Club Abidjan Arc-en-ciel a encore fait parler son cœur à Bongo, une sous-préfecture, sise dans le département de Grand-Bassam. Et ce pour la quatrième fois consécutive, sa présidente Margaret Laubhouet, accompagnée de son équipe, s'y est rendu les bras chargés de kits scolaires destinés à 96 élèves du collège moderne Yves Lamblin. C'était le 25 novembre 2017, en présence d'autorités administratives, politiques, parents d'élèves et d'invités.

En plus de la papeterie offerte cette fois, par deux Léo (jeunes Lions) du Club Abidjan Beyra venus également d'Abidjan, pour témoigner de leur solidarité à leurs amis de Bongo. Il s'agit de Stephen Laubhouet et Fatim Coulibaly, respectivement en classe de seconde et quatrième.

Margaret Laubhouet a expliqué que cette action sociale qui se répète depuis maintenant quatre ans, en faveur de ces élèves, a été motivée par le fait que son Club service a été contacté par madame le principal de ce collège de proximité. Après que cette première responsable dudit établissement ait fait le constat d'un fort taux d'échec depuis son arrivée en 2013. Et ce, pour la simple raison que certains parents, ouvriers agricoles, ne parvenaient pas à acquérir les fournitures scolaires pour leurs enfants.

« Ainsi, chaque année la liste des élèves en difficulté sociale qu'elle repère dès la classe de 6eme, bénéficie de l'accompagnement du Lions Club Abidjan Arc-en-ciel jusqu'au Bepc », a-t-elle indiqué. Avant de signifier : « Et depuis lors, le collège a les meilleurs résultats de la région. Tous les élèves de 3eme que nous accompagnons ont décroché leur Bepc... ».

La présidente du Lions Club Abidjan Arc-en-ciel a, en outre relevé que ce geste vient « compléter les efforts des parents, car ceci est de leur responsabilité première ». C'est pourquoi, a-t-elle lancé à leur endroit : « Chers parents, aidez-nous à aider vos enfants. J'aimerais que pour l'année prochaine, madame le principal m'appelle pour dire : pour 96 élèves, les parents ont pu faire ça. Et ils ont besoin maintenant de votre aide pour ça ». A l'endroit des élèves, elle les a invité à prendre soins de ces ouvrages, afin que les autres générations à venir puissent s'en servir.

Annonçant le projet de création d'un Club Léo au sein de cet établissement, afin d'asseoir d'une part, une chaîne de solidarité entre les élèves. Puis d'autre part, inculquer certaine valeur, telle que l'entrepreneuriat, cette matière obligatoire enseignée maintenant à l'école, la bienfaitrice a appelé à la solidarité de tous les acteurs, en vue de mettre fin à l'échec scolaire et contribuer par conséquent à la réussite des apprenants.

La présidente Margaret Laubhouet a enfin rappelé que l'objectif des Club Lions, au nombre de 46 000 à travers le monde est « d'aider et de servir » dans 6 domaines principaux. A savoir, le cancer infantile, la lutte contre le diabète, la vue, l'environnement, la lutte contre la faim et la jeunesse. Elle a signifié que cette année 2017 marque à la fois les 30 ans du Lions Club Abidjan Arc-en-ciel et le centenaire du Lion Club International. Elle a également précisé que ce sont au total 175 millions de personnes au monde qui ont été impactées par l'ensemble des Clubs services au titre de l'exercice 2016-2017. Et que le défi en cette année (2017-2018) est l'atteinte de l'effectif de 200 millions de personnes dans le monde.

Qualifiant pour sa part, cet élan de solidarité du Lions Club Abidjan Arc-en-ciel, « d'acte de haute portée sociale », le principal dudit établissement, Coulibaly Mansilla Mansiata a rappelé : « de 20 élèves à la première édition en 2014, on est aujourd'hui à 96 ». Et d'annoncer : « Cette générosité constante du Lions Club Abidjan Arc-en-ciel a eu considérablement un impact positif sur les résultats des élèves en fin d'année. Toute chose qui leurs a valu d'être primés au plan régional et même au-delà... ».

Traduisant ainsi, leur reconnaissance aux donateurs, notamment, le Lions Club Abidjan Arc-en-ciel et le Leo Club Abidjan Beyra, l'élève Sangaré Loukimane a, au nom de ses camarades bénéficiaires indiqué que cet appui, vient les placer aux « mêmes pieds d'égalité d'apprentissage » que les autres. Ce qui leur permettra donc, de produire de bons résultats en fin de l'année, s'est-il exprimé.