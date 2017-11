Cote d'Ivoire: Affaire Thomas Sankara - La "bonne" nouvelle du président Emmanuel Macron

Pour lui, ce n'est ni la colonisation ni le discours contre la colonisation qui donneront une éducation, un travail, de la nourriture, encore moins un espoir et de l'avenir à la jeunesse burkinabè et par ricochet celle de l'Afrique. « J'appartiens à une génération, comme celle que j'aurai en face de moi (NDLR : faisant allusion à la rencontre avec les étudiants), qui n'a pas vécu cette page noire de la période coloniale », a conclu M. Macron. Lire la suite.

Selon le président Macron, ces archives, frappées du sceau de la confidentialité, sont placées dans des endroits sous haute protection. S'agissant du cas François Compaoré, le patron de l'Elysée a rappelé qu'il a été interpellé, le 29 octobre 2017, à son arrivée sur le territoire français. « Cette interpellation est le résultat d'une coopération exemplaire entre nos deux justices, lesquelles sont toutes indépendantes. Il a été, depuis, mis sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire et il doit se présenter régulièrement à la police française », a-t-il fait observer. Et d'ajouter : « Les autorités burkinabè ont rapidement fait parvenir une demande d'extradition. Il appartient donc à la justice française de rendre sa décision. Pour ma part, je ferai tout pour faciliter cette décision ».

