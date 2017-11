Cote d'Ivoire: Macron aux étudiants - "La France n'est pas maître, mais garant du F CFA"

Que dites-vous à propos du F CFA qui fait débat au sein de la jeunesse africaine ? La France n'en est pas le maître, mais le garant du F CFA, a expliqué le président français. «Cela veut dire que c'est un choix des Etats membres de la zone CFA et personne n'oblige un Etat à y rester. Si le président Kaboré décide qu'il n'est plus dans la zone CFA, il n'y est plus. N'ayez pas ce discours de revendication aux accents post-coloniaux», a-t-il clarifié. Lire la suite.

Le chef de l'Etat français a rappelé que son pays s'investit dans la recherche de solution pour le retour de la stabilité en Libye. Pour lui, le discours qui consiste à voir la France comme responsable des problèmes de l'Afrique ne permet pas d'aller de l'avant. Il a suggéré de sortir de «cette revendication» qui n'avance à rien. S'agissant de la question relative à la présence plus importante de militaires français au Burkina Faso, le président a répliqué que les soldats sont présents pour aider à la lutte contre le terrorisme et tous ceux qui pervertissent la religion en propageant des discours de haine.

La première question a porté sur l'invasion de la Libye par les troupes de la coalition avec à leur tête la France et qui a abouti à la mort du Guide libyen, Muammar Khadafi, qui se trouve être le donateur de l'amphithéâtre de l'Union africaine, dans lequel Emmanuel Macron a prononcé son discours. En guise de réponse, le président français a indiqué que s'il avait été à la tête de son pays à l'époque, il n'aurait pas pris part à l'invasion de la Libye. Et de préciser qu'il ne croit aux interventions militaires que si elles s'inscrivent dans un cadre diplomatique.

« Si le président Kaboré décide qu'il n'est plus dans la zone CFA, il n'y est plus. N'ayez pas ce discours de revendication aux accents post-coloniaux »

