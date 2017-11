Cote d'Ivoire: Humanitaire - La Fondation Airbus et Air Côte d'Ivoire s'associent pour effectuer leur premier vol

La Fondation Airbus et Air Côte d'Ivoire ont organisé ensemble leur premier vol humanitaire à bord du nouvel A320 de la compagnie aérienne.

L'appareil a convoyé des équipements médicaux, des fournitures scolaires et des vêtements destinés aux enfants issus de milieux défavorisés. Cette mission, qui s'inscrit dans la droite ligne de la politique de responsabilité sociale d'Air Côte d'Ivoire, entend soutenir les secteurs de l'éducation et de la santé, qui connaissent d'importants besoins dans la région.

L'avion a décollé de Toulouse le 25 novembre, avec à son bord 3 tonnes de vêtements et de fournitures offerts par Aviation sans frontières. Ces produits de première nécessité seront distribués à trois ONG : Health Alliance, Children of Africa et SOS Village d'enfants d'Abobo.

« Nous sommes très honorés de travailler avec Aviation sans frontières et la Fondation Airbus pour ce vol humanitaire », a déclaré René Décurey, Directeur général d'Air Côte d'Ivoire. « La prise en compte de notre dernier A320 s'avère d'autant plus utile que nous transportons des produits de première nécessité destinés aux enfants dans le besoin. Dans le même temps, cette mission souligne le rôle essentiel de l'aviation dans la gestion des crises humanitaires et des opérations de secours. »

« Avec nos clients, nous essayons autant que possible de profiter des livraisons de nouveaux appareils pour convoyer de l'aide humanitaire aux pays et régions qui en ont besoin », a déclaré Fabrice Brégier, Président d'Airbus Commercial Aircraft et membre du Conseil d'administration de la Fondation Airbus. « Je suis ravi d'accueillir Air Côte d'Ivoire au sein de notre réseau de partenaires et je tiens à remercier la compagnie aérienne ainsi qu'Aviation sans frontières pour leur soutien logistique et leurs inlassables efforts, qui ont contribué à la réalisation de cette mission. »

Source : http://company.airbus.com