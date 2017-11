Madagascar: Ouvrages - La maison d'Editions Mixte réédite de grands classiques

Conscients de l'importance de la valeur des écrits en malgache, les deux acteurs du livre à savoir la maison d'Editions Mixte représentée par son dirigeant Andrianjaka Jaona Zakasoa et l'opération « Bokiko », dirigée par Michèle Rakotoson, se sont lancés dans une collaboration ayant pour objet la réédition des classiques malgaches.

Andrianjaka Jaona Zakasoa d'expliquer : « Ces œuvres ont fait leur temps et malgré les années, elles restent encore dans la mémoire de bon nombre de gens. L'objectif est de leur offrir un nouveau souffle afin d'éveiller la curiosité des lecteurs, de les inciter à découvrir, à lire et à redécouvrir ces chefs d'œuvre ». Avec le consentement des descendants et grâce à l'opération « lifting », onze titres du grand auteur E.D. Andriamalala (« Antso », « Fanagasiana », « Ranomasina », « Taolambalo », « Hetraketraketra I et II », « Ilay vohitry ny nofy », « Fofombadiko », « Menarana », « Voankazo nandraràna » et « Zazavavindrano ») ont pu revoir le jour sous de nouvelles allures.

Il en est de même pour la collection « Sariaka » de Baptistine Rasoandriana, cette auteure qui a beaucoup contribué dans l'éducation des jeunes enfants depuis plus d'une dizaine d'années. L'un des principaux objets de cette collaboration, et non des moindres, est le lancement des derniers-nés de la collection opération « Bokiko » « Tovonay ». Cet ouvrage fait partie d'un projet d'édition et de réédition de livres malgaches et écrit par la non moins célèbre auteure Michèle Rakotoson.

Il en est de même pour « Kaloy Ambohimanga », œuvre de Ragree et de Iadantsoa, des talents cachés de la littérature. Cette collaboration sera sans doute suivie par tant d'autres dans les années à venir afin d'offrir aux auteurs moins connus une opportunité de faire connaître leurs œuvres. Une occasion également de faire renaître les œuvres d'antan qui tendent à disparaître, écrites par des éminents auteurs malgaches.