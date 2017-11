Burkina Faso: L'avocat de Bassolé à Roch et Macron - « Il n y'a pas d'État de droit là où les opposants politiques sont en prison »

Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, ont inauguré mercredi… Plus »

Hélas, cette mise en liberté ne fut pas effective et dans les heures qui ont suivi, le procureur militaire demandait l'assignation à résidence de mon client, sous la pression, la Chambre de contrôle prenait le 11 octobre une décision contradictoire avec celle qu'elle avait rendue la veille et plaçait M. Bassolé en liberté sous un régime de résidence surveillée.

Comme avocat de M. Djibrill Bassolé, je vous ai écrit à l'un et à l'autre pour attirer votre attention sur une détention qui offense les principes communs et essentiels de nos deux pays.

Ceci est une correspondance libellée « Lettre ouverte à M. Roch Kaboré, président du Burkina Faso et à M. Emmanuel Macron, président de la République française ». Ecrite par Me Varaut, avocat de Bassolé, cette lettre a été publiée sur les réseaux sociaux, notamment sur la page facebook du général.

