Ile Maurice: Conditions de travail - Les policiers protestent dans les rues de Port-Louis ce mercredi

L'inspecteur Jaylall Boojhawon invite tous les policiers et les membres de leur famille à venir à cette marche. Car l'objectif est d'améliorer la police et le bien-être de ses membres, soutient-il.

L'inspecteur Boojhawon raconte qu'il s'est heurté à plusieurs obstacles avant que sa marche pacifique ne soit approuvée. «Toutes sortes de prétextes avaient été trouvés pour ne pas approuver cette manifestation. Finalement, l'itinéraire de notre marche a été modifié et on nous a accordé moins de temps. Elle devait débuter à 10 heures pour se terminer à 13 heures, mais doit maintenant prendre fin vers 12 h 30.»

Puis il y a l'aspect sécurité. Dans l'exercice de leurs fonctions, les policiers sont souvent confrontés au public. Ils doivent conjuguer avec des citoyens parfois hostiles et se font même agresser. Pour le président de la Police Officers Solidarity Union (POSU), l'inspecteur Jaylall Boojhawon, cette marche sera l'occasion de dénoncer ces conditions de travail, le non-respect des recommandations du rapport du Pay Research Bureau, les carences dans l'administration et ceux qui mettent des bâtons dans les roues de son syndicat. Car la bataille pour que les policiers se syndiquent est loin d'être gagnée. «Koumadir inn donn nésans enn zanfan mé pé atas so lamin lipié pou li pa kapav marsé.»

Cependant, du côté de la cellule de communication de la police, on justifie qu'en cette période de festivités, des policiers sont appelés à travailler sans relâche. «Pour pallier le manque d'effectif, nous faisons appel aux enquêteurs ou au personnel administratif. Il arrive qu'on leur demande de rentrer et de revenir après pour travailler le soir», explique un officier du Press Office.

Un exemple est celui des enquêteurs de la Western Division. Depuis deux semaines, ces Enquiring Officers se plaignent. Ils doivent effectuer un «second shift» les dimanches alors que leurs horaires de travail s'étendent de lundi à vendredi, de 8 h 45 à 16 heures et le samedi de 8 h 45 à midi. Dans certains cas, ils bénéficient d'un congé chaque quinzaine. Dans d'autres postes, les enquêteurs ne travaillent que du lundi au vendredi. Les policiers de l'Ouest déplorent d'avoir à travailler le dimanche et à effectuer seulement le shift du soir de 15 heures à 23 heures.

Cette démarche laisse cependant plusieurs sceptiques. Ceux-là soutiennent qu'une telle protestation n'est pas bonne pour l'image de la police. Mais quels sont les problèmes auxquels doit faire face un policier ? Quelques-uns nous confient leur quotidien, sous couvert de l'anonymat. «Parfois nous sommes obligés de travailler plus de 40 heures par semaine. Avec les fêtes qui s'annoncent et l'élection partielle à Quatre-Bornes, nous ne pouvons pas prendre de congés.»

Copyright © 2017 L'Express. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.