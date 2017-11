Sénégal: Foule de fidèles à la clôture du "bourde" à Tivaouane

Il a rappelé que le bourde est un évènement qui annonce la nuit du maouloud. "C'est une année particulière parce que l'image de Serigne Abdou Aziz Sy Al Amin plane sur l'évènement. On n'a jamais pensé pouvoir le remplacer, mais on compte suivre ses pas", a-t-il souligné.

La cérémonie s'est déroulée en présence de petits-fils de Cheikh Omar Foutiyou Tall et de nombreuses autorités religieuses et politiques du pays.

Les fidèles ont chanté les louanges d'Allah et de son Prophète, sous la direction du khalife général des tidjianes, Serigne Babacar Sy Mansour, à la mosquée d'El Hadji Malick Sy et de son porte-parole, Pape Malick Sy, à la mosquée Serigne Ababacar Sy.

