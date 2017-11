Madagascar: Zoelisoa Noelinirina de la BOA - « C'est notre manière de venir en aide au sport !»

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Et de fil en aiguille, cela permet aussi de rassembler en interne les agents de la BOA qui font d'ailleurs du Tour de Mada, une occasion pour les grandes retrouvailles. Et comme il n'est pas interdit de joindre l'utile à l'agréable, la BOA fait campagne dans les villes se trouvant sur l'itinéraire du tour pour faire connaître ses produits.

Zoelisoa Noelinirina ne manquait pas souligner les similitudes entre le Tour et la BOA car l'une comme l'autre se rapproche de la population et que grâce à son statut de sponsor majeur, la banque fait en sorte que le choix des villes sur le tracé du tour dépend de l'existence d'une agence sur place.

« C'est carrément un appel à toute la jeunesse malgache à faire du sport en général et à faire du vélo en particulier », plaide-t-elle en s'empressant de rajouter que l'aide de la banque coule de source dans la mesure où ce Tour permet de véhiculer autant de bonnes choses dont le partage, le culte de l'effort, le dépassement de soi et l'esprit d'équipe. Bref tous les ingrédients qui font de la pratique sportive une nécessité.

