Madagascar: Pierres précieuses - Une foire spécial Madagascar organisée en Inde

Ce sera une grande opportunité pour les opérateurs malgaches opérant dans le secteur minier étant donné qu'ils pourront se passer des intermédiaires pour vendre leurs gemmes.

L'Inde est l'un des plus grands consommateurs de pierres précieuses dans le monde. Mais les Indiens se procurent de ces gemmes en Chine ou en Hong Kong ou au Sri-Lanka alors qu'ils savent pertinemment que ceux-ci viennent de Madagascar. Raison pour laquelle, l'Ambassade de l'Inde à Madagascar a pris l'initiative d'organiser une foire spécial Madagascar sur les pierres précieuses dans son pays, et ce, en travaillant en étroite collaboration avec le Bureau de Cadastre Minier de Madagascar (BCMM) et de l'Institut de Gemmologie de Madagascar (IGM), deux organismes rattachés au ministère auprès de la Présidence en charge des Mines et du Pétrole. « L'objectif consiste à mettre en contact direct les opérateurs indiens et leurs homologues malgaches tout en éliminant les intermédiaires », a expliqué Andrinirina Rasolonjatovo, le directeur général de l'IGM lors d'une conférence de presse organisée au « Mining Business Center » à Mamory Iva to hier.

Grande opportunité. Notons qu'il y a d'autres pays participant à cette manifestation économique en Inde mais la Grande Ile sera à l'honneur du fait qu'elle regorge une plus grande richesse minérale dans le monde. A titre d'illustration, plus de 40% de la production mondiale de saphir proviennent de Madagascar. « Il faut savoir que trois opérateurs malgaches se sont déjà inscrits pour saisir cette grande opportunité si bon nombre d'opérateurs malgaches opérant dans le secteur minier se sont tout simplement manifestés pour y aller. Ceux qui sont intéressés à participer à cette foire des pierres précieuses qui se tiendra du 8 au 10 janvier 2018 à Jaipur en Inde, pourront s'inscrire auprès de l'IGM jusqu'au vendredi », a-t-il poursuivi. A part le BCMM et l'IGM, le Comité National des Mines contribue également à la promotion des pierres précieuses en Inde.

Problème de débouchés. De son côté, l'Ambassade de l'Inde en partenariat va faciliter l'accès des opérateurs malgaches au marché des pierres précieuses indien. « S'il y a 15 participants venant de Madagascar, la location d'un stand sera réduit à 500 USD au lieu de 1 000 USD durant l'événement. Il y aura également d'autres appuis techniques du ministère de tutelle. L'objectif est de signer des contrats commerciaux entre les opérateurs des deux pays ou bien de nouer de forme de partenariat à travers des rencontres B to B. Il appartient aux opérateurs malgaches de saisir cette opportunité. En effet, on reconnaît bien qu'ils soient confrontés à un problème de débouchés. C'est pourquoi, les intermédiaires locaux achètent leurs pierres précieuses à moindre prix. Cette fois-ci, ils pourront exporter directement vers un pays grand consommateur de gemmes », a conclu le directeur général de l'IGM.