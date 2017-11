Madagascar: Symposium international - L'histoire de Madagascar revue au peigne fin

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

« Aloalo », « antsiva », » anjomara » et toute une panoplie d'objets anciens trônent dans une salle dans le cadre de l'exposition des arts premiers de Madagascar. En parallèle, toute une série de conférences remplissent la programmation. Avec une bonne trentaine d'intervenants, « la question des embarcations des migrations historiques austronésiennes » et « la transmission des techniques de construction navale de l'insuline à Madagascar » ont été abordé hier. Pour ce deuxième jour, Barthélémy Manjakahery parlera de « la femme et la naissance chez les Bara ».

Hier, le rideau est levé sur trois jours dans le cadre du symposium international d'« Histoire, Civilisation et Culture ». Le Professeur Rafolo Andrianainarivony a annoncé l'ouverture officielle devant les érudits issus de plusieurs pays. France, Vietnam, Australie, Mali, Kenya... ont répondu présents, tout comme les académiciens malgaches et quelques artistes dont, Donné Andriambaliha.

