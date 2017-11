Madagascar: Conseil Supérieur de la Magistrature - La commission électorale pointée du doigt !

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Deux poids deux mesures. Sur la base des agissements de Ranesa Firiana, force est de reconnaître qu'il réfute le deux poids deux mesures de la commission électorale. En effet, il appartient à cette dernière (article 21 de l'arrêté) d'apprécier l'éligibilité ou non des candidats. Il lui incombe, en outre, de trancher les questions relatives aux contestations et aux réclamations qu'elle a reçues. Selon la même source, « cette commission électorale fait une application sélective des dispositions de l'arrêté en question ». Notons au passage que lors de la phase préélectorale, elle a disqualifié cinq candidats qui n'ont pas rempli les huit années. A cette époque, elle aurait pu diligemment constater que la candidature du magistrat élu ne devrait pas être retenue.

Assainir la Justice et garantir son indépendance en sont les autres. Mais organiser des élections crédibles sans irrégularités avant, pendant et après le scrutin n'a pas été automatique pour ces hommes et femmes de loi. En effet, après la publication officielle des résultats de l'élection des membres du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) le 7 novembre dernier, un candidat en la personne de Ranesa Firiana a déposé - selon une source proche du dossier - « une requête auprès du Conseil d'Etat pour sursis à exécution de la décision de la commission électorale au sein du Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM) et pour annulation des voix obtenues par un candidat élu qui n'a pas réuni le service effectif de huit ans».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.