Madagascar: Jeu-concours Somaphar - Franc succès pour les organisateurs

Après une délibération difficile, le jury s'est prononcé. La remise de prix du jeu-concours « La pharmacie sauve des vies », organisé par Somaphar (Groupe CFAO/EURAPHARMA) s'est tenue à la Salle de thèse de la Faculté de Médecine à Antsakaviro, vendredi 24 novembre.

Le premier prix a été attribué à un tableau réalisé sur ordinateur dans lequel on aperçoit un groupe de personnes dans la coupe d'Hygie, symbole de la Pharmacie, flottant sur une vaste étendue d'eau, telle l'Arche de Noé. « Le message que cette œuvre véhicule est frappant. Elle demeure tout à fait dans le thème », soutient le jury constitué d'éminentes personnalités issues du domaine de la Pharmacie de Madagascar et du domaine universitaire. L'auteur de ce tableau a gagné une moto 125 cc de marque Yamaha, offerte par la société SICAM (filiale du Groupe CFAO Automotive) en présence de Philippe Touze, directeur général de CFAO Automotive Madagascar.

L'objectif de ce jeu-concours a été de mettre la lumière sur la pharmacie d'officine. Ceux qui sont dans le domaine, aussi bien les Pharmaciens titulaires que leurs équipes, trouvent que leurs métiers sont méconnus malgré le fait qu'ils constituent un maillon indispensable dans la chaîne de soins. « On ne parle pas assez des pharmacies d'officine et de leur magnifique travail au quotidien », regrette Jean-Christophe Court, directeur général de Somaphar et initiateur de ce jeu-concours.

Ce dernier et son équipe ont alors ouvert ce jeu-concours aux premiers concernés, à savoir les pharmaciens, leurs employés de la pharmacie et aussi les étudiants de 5e et 6e année dans cette filière. « Ils sont les mieux placés pour bien exprimer le message et expliquer combien leurs métiers sont indispensables pour la santé publique », ajoute Jean-Christophe COURT. Il convient de noter que 50 pharmaciens d'officine à travers l'île ont répondu présent à l'évènement.