Madagascar: BFV Société Générale - Partenaire du symposium international sur l'histoire

Banque socialement responsable et engagée dans le processus de développement socio-économique du pays, la BFV SG affiche toujours sa présence dans les événements internationaux qui se déroulent au pays.

Coup d'envoi, hier au CCI Ivato du Symposium International sur l'Histoire - la Civilisation et la Culture. Une grande première à Madagascar puisque c'est l'une des rares occasions où se rencontrent des experts malgaches et étrangers de renommée internationale dans le domaine des sciences sociales.

Acteur de premier plan. Banque partenaire des bonnes initiatives, la BFV SG apporte son appui à l'organisation de la première édition de ce symposium, dont le thème pour cette année 2017 est : « l'Asie du Sud-Est, Madagascar : l'odyssée d'un peuple de la mer ». Un thème qui englobe les navigations, les langues, les techniques, rituels, institutions et fondamentaux. En tout cas, c'est en conscience de l'importance des échanges ur l'histoire culturelle, l'identité malgache et celle des pays de l'Asie du Sud-Est que la BFV SG, qui se veut être un acteur de premier plan dans le quotidien des Malgaches et une banque de proximité, que la BFV SG a décidé partenaire de cet événement. « Au-delà du soutien financier, notre démarche est d'abord, un engagement pour que notre histoire culturelle soit accessible au grand public et aux jeunes. Nous appuyons cette initiative, car elle met en avant un domaine méconnue et pourtant importante, qu'est la recherche scientifique » a déclaré Tina Dreyer Directeur Marketing et Stratégie de la BFV SG.

40 gagnants. Ce symposium est également une occasion pour la BFV SG de sensibiliser les jeunes à suivre activement sa page facebook. Une animation qui a permis à 40 gagnants de profiter de l'événement à travers un voyage découverte entièrement organisé par la banque. Par ailleurs, une journée de visite guidée de la capitale et de ses alentours a été initiée en faveur des jeunes gagnants qui participent également aux différentes conférences durant le symposium. Un stand photobooth a aussi été installé spécialement pour l'occasion sur le site de l'évènement pour que les visiteurs puissent repartir avec des souvenirs et partager cette expérience unique avec leur entourage. Une belle occasion en somme de joindre l'utile à l'agréable surtout pour ceux qui s'intéressent à l'histoire culturelle et à la civilisation.