Madagascar: SECES-MESUPRES - Négociation en cours, fin des sit-in

Les membres du SECES ont annoncé hier la fin des sit-in.

La situation semble être dans la bonne voie entre les membres réunis dans le syndicat des enseignants- chercheurs et chercheurs- enseignants de l'Enseignement supérieur ou SECES et le Ministère de l'enseignement SUpérieur et de la Recherche scientifique (MeSUPreS). En effet, suite à des actions de pourparler entre les deux entités, une entente a été trouvée. Ce que le Secrétaire Général auprès dudit Ministère a fait savoir. "Nous avons toujours engagé des dialogues pour faire face aux problèmes. C'est une politique que le ministère a instauré et mise en oeuvre pour résoudre les conflits et elle a toujours porté ses fruits" a-t-il lancé.

Avant d'ajouter que des « solutions ont été trouvées suite aux dialogues ». Entre autres, une rencontre entre le ministère des Finances et du Budget, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et les membres du SECES. "Cette rencontre devant permettre à toutes les parties de trouver comment payer les indemnités de recherche des chercheurs partis à la retraite » a fait comprendre Samy Grégoire Ravelonirina président du SECES Antananarivo à Fiadanana hier.

Entente. Les deux parties se sont donc mis d'accord pour trouver ensemble, avec le concours du ministère des Finances et du Budget les solutions aux problèmes de paiement des indemnités. Sammy Grégoire Ravelonirina de saisir l'occasion pour faire savoir aux responsables auprès du ministère que les membres du SECES comptent sur leurs réactivités afin de résoudre au plus vite les problèmes. "Des promesses ont été effectuées entre les deux parties pour que les responsables étatiques fassent des gestes techniques pour payer les indemnités avant la fin de l'année" a-t-il lancé. Interviewé sur la continuité des sit-in, Grégoire Ravelonirina d'affirmer que "les sit-in sont interrompus et qu'ils ne constituent en aucun cas des grèves mais des actions d'interpellation à l'endroit des responsables étatiques".

D'ici là, les membres du SECES affirment attendre la rencontre prévue se tenir avec les responsables auprès du ministère des Finances et du Budget. Madagascar a certes besoin de recherches et d'innovations pour se défaire de la pauvreté à laquelle le pays est plongé. La question se pose alors : « Quelles sont jusqu'ici les produits des recherches et d'innovations proposés par chercheurs malgaches ? Si les produits existent, qu'est- ce qu'ils ont apporté au bien-être de la population malgache, à son développement aussi bien économique que social ? »