Madagascar: Père Pedro

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Franc-parler. Pedro Pablo Opeka - de son vrai nom à l'état-civil - a aussi fait le tour des plateaux de télévision, tout particulièrement en France, pour le compte (au propre comme au figuré) de son association. C'était encore le cas sur C8 où ce prêtre reconnu pour sa bonté et connu pour son franc-parler a fait part de ses interrogations, ses convictions et ses indignations. A l'image même du titre de son dernier livre : « Insurgez-vous ! » Un ouvrage de 136 pages préfacé par Yann Arthus-Bertrand, paru aux éditions du Rocher le 17 mai 2017 et vendu au prix de 10,99 euros pour le format Kindle et 14,90 euros pour le Broché. Cela évidemment au profit de l'association Akamasoa du père Pedro qui se livre dans ce livre.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.