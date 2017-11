Madagascar: Commune rurale de Morarano Chrome - La transformation des produits agricoles à l'honneur

Depuis juillet 2016, la communauté paysanne d'Ambaiboho, rattachée à la commune rurale de Morarano Chrome (région Alaotra-Mangoro) profite des avantages procurés par la transformation locale des produits agricoles.

Une démarche ou plutôt un choix agricole qui permet notamment aux paysans de créer de la valeur ajoutée et de générer ainsi des sources de revenus supplémentaires, qu'ils pourront injecter dans l'amélioration de leur production ou investir dans l'extension de leur(s) activité(s). Auparavant, les agriculteurs d'Ambaiboho se contentaient « de produire pour produire », avec des recherches techniques assez limitées et une vision diffuse à long terme. Leur rencontre en juillet 2016 avec M. Kobayashi Norio, spécialiste en marketing orienté vers le développement rural et volontaire de l'Agence japonaise de coopération internationale (JICA) leur a permis d'envisager d'autres perspectives et adopter d'autres méthodes de travail. Des méthodes qui leur ont permis d'améliorer lentement, mais significativement leur niveau de vie, comme l'a rappelé le maire de la commune de Morarano Chrome.

Transformation de fruits. Avec l'aide de son homologue malgache Jeriniaina- chargé de communiquer les besoins de la population-, Norio a formé les producteurs locaux au séchage artisanal de fruits (banane, letchis, mangue, etc). Le séchage représente une méthode de conservation intéressante qui permet de savourer les fruits indépendamment des saisons. En plus, il est avantageux financièrement, surtout à long terme. Mme Emilienne, une maraîchère qui pratique le séchage de fruits d'expliquer : « Le séchage de 5 000 Ariary de banane me permet par exemple de gagner 14 000 Ariary en bénéfice. Ce qui à long terme s'avère fructueux ». Mis à part le séchage, les habitants et Nori ont également créé une variété de yaourt local, celle aromatisée aux fruits de saison : banane, letchis, mangue, etc. Unanimement appréciés, ces yaourts s'écoulent jusqu'à 40 unités quotidiennement.

Compost biologique. Par ailleurs, à la demande des agriculteurs locaux s'étant plaint du manque de rendement. Nori et les techniciens de la Direction régionale de l'Agriculture et de l'Elevage ont créé un compost biologique, de fabrication 100% locale et de moindre coût et pourtant à rendement rapide et plus abondant en qualité et en quantité. Un compost qui est destiné à la consommation locale, mais également à la vente (300 Ar le kilo) pour une pérennisation plus effective. Une maraîchère, ayant fabriqué et essayé ce compost partage son expérience et sa perception : « J'ai expérimenté ce compost la première fois avec mes semences de concombres et je peux vous dire que j'ai récolté des concombres magnifiques : plus savoureux, juteux et appétissants à vue d'œil. » Pour Nori, dont le mandat s'achèvera en juillet 2018, il s'agira surtout de « convaincre la population locale et les parties prenantes de l'importance et de la pérennisation des activités entreprises afin de développer la région ».