Madagascar: Secteur des finances - Un Salon à Analakely pour améliorer de la bancarisation

Le Salon de la microfinance, des banques et des assurances se termine ce jour à Analakely.

La première édition du Salon de la microfinance, des banques et des assurances se tient à l'Hôtel Analakely, les 28 et 29 novembre. Ayant pour objectif de sensibiliser la population à la bancarisation, ce salon devrait accueillir 5 000 visiteurs, selon les prévisions des organisateurs. En effet, des offres de services financiers des compagnies d'assurances, de banques et d'institutions de microfinance y sont présentées durant les deux jours de l'événement. Les opérateurs du « mobile-banking » et du « mobile-money » sont également au rendez-vous. D'après ces derniers, leurs services deviennent de plus en plus incontournables, avec le commerce en ligne qui commence à gagner du terrain.

L'objectif principal, pour les participants, est de faire connaître au grand public, les avantages de l'utilisation des services financiers dans une économie. « Nous voulons améliorer le secteur des finances pour faciliter l'accès de la population aux services financiers proposés sur le marché », a indiqué Miora Rabearisoa, responsable de communication auprès de l'association Madajeune. A noter que, pour divers problèmes à résoudre, le taux de bancarisation à Madagascar est encore très faible, de l'ordre de 4%.