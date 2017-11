Madagascar: Biennale d'Arts sur Scène d'Asnières - Andrianaivo Ravelona gagne le « Prix du public »

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

Né en 1952, il commence la peinture très jeune, vers 16 ans. Il fut élève de l'Atelier d'Arts Appliqués Malagasy (1968-1972), de l'Académie Beaux-Arts, à Carrara, Italie (1976-1977). En 1981, il arrête son travail de fonctionnaire pour se consacrer à la peinture. Il passe du classique à l'abstrait et adopte différents styles de peinture avant de trouver le sien dans les années 80 qu'il baptise « Ay fanahy ». L'inauguration officielle du style « Ay fanahy » se fera dans la Galerie Madagascar Hilton en 90. En 1997, il sera élu « Homme de l'année ». Son travail est admiré tant à Madagascar qu'à l'étranger et il commence à se faire un nom dans le monde de la peinture. A. Ravelona a été plusieurs fois primé dans différents salons en France depuis 1998 et a été plusieurs fois lauréat à Madagascar, tel le1er prix, Salon National des Art, Salama 89, section peinture Madagascar ainsi qu'une Médaille d'argent lors du 38e Salon de l'île- de- France, Bourg La Reine, en 2006.

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.