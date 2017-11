Madagascar: Police nationale - Création d'une brigade féminine de proximité

Il a été décidé, lors du conseil de gouvernement d'hier, au titre du ministère de la Sécurité publique, une communication relative à la création d'une brigade féminine de proximité, au sein de la police nationale.

Pour le ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation, il en est de la communication relative à la sécurisation d'achat et de première détention d'armes à feu de 2e et 3e catégorie par la mise en place du système biométrique.

En ce qui concerne le ministère de la Culture, de la Promotion de l'Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, il a été également décidé l'adoption du décret portant organisation et modalités de fonctionnement de l'« Office Malagasy du Cinéma et de l'Image Animée » (OMACI) et fixant le statut de son personnel.