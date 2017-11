Cote d'Ivoire: Les étudiants de l'Université Alassane Ouattara dénoncent l'attitude du gouvernement - Ce qu'ils réclament

Bouaké — Le Comité des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire (CEECI), a tenu une conférence le lundi 27 novembre 2017 au Campus 2 de l'Université Alassane Ouattara (UAO) à Bouaké.

Lors de la rencontre qui a vu la présence de Touré Souleymane, Conseiller du Premier Ministre, Amadou Gon, Traoré Karamoko alias TK, secrétaire national du CEECI a rendu hommage au Président de la République, Alassane Ouattara pour ses actions de développement. Cependant, il a dénoncé l'attitude du gouvernement face aux revendications des étudiants sur les « dures conditions de vie et de travail ». D'où, l'organisation, a-t-il souligné, de cette conférence afin de réveiller les autorités qui, jusque-là, ne se prononcent pas sur leur situation.

Ces doléances, a-t-il précisé, ont pourtant été posées à maintes reprises. « La construction de 10 amphithéâtres ou autres salles de cours dans les différentes facultés afin d'augmenter la capacité d'accueil. L'équipement en matériels didactiques et tables-bancs des salles de TD, la mise en place d'une couverture Wifi permanente sur les campus. La réhabilitation et l'équipement total de nos résidences universitaires », a dit Traoré Karamoko. En plus de cela le CEECI réclame l'augmentation du nombre d'étudiants boursiers et aussi, la revue en hausse du montant de la bourse. Pour lui, les bourses de l'année 2017 sont encore impayées. « Quand seront-elles payées ? La bourse permet à l'étudiant de subvenir un temps soit peu à ses besoins. Plus, elle prend du temps dans le paiement, plus elle sera inutile », a-t-il fait savoir.

Pour finir, Traoré Karamoko soulignera la question des camarades des grandes écoles. « Le CEECI propose la décentralisation de la DOREX, la décentralisation des centres de soutenance pour le BTS », confie-t-il. Pour sa part, Touré Souleymane, Conseiller du Premier Ministre a dit avoir pris bonne note des préoccupations des étudiants de Bouaké et promet de les transmettre au Premier Ministre.