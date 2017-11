Cote d'Ivoire: Lutte contre le chômage - Des experts donnent des astuces pour entreprendre

"L'entrepreneuriat des jeunes, un défi majeur pour le développement socio-économique », tel est le thème débattu récemment par des experts, lors d'un panel organisé au siège de l'Unesco à Cocody-Les Deux Plateaux.

« M. le président de la République a bien compris que face à la problématique de l'emploi et à la précarité des conditions de vie des jeunes, la véritable solution devrait émaner de l'entrepreneuriat. C'est fort de cette volonté à résoudre cette problématique que sa politique de gouvernement a permis de dégager de nombreux emplois dans le secteur formel et informel. Cette volonté s'est traduite également par la mise en place d'un ministère en charge de la Jeunesse et d'institutions pour l'accompagnement des jeunes en général et des entrepreneurs en particulier », a déclaré Mme Tatiana Yasmine, organisatrice de l'événement.

M. Alain Mechoulam (Directeur de la Communication du RCEEDAO (Réseau des chambres des experts européens département Afrique de l'Ouest), a pour sa part dit : « vous allez trouver trois ingrédients. Le premier ingrédient, c'est l'argent. Si on n'a pas de ressources financières, ce n'est même pas la peine de vouloir commencer. Le deuxième ingrédient, ce sont les compétences. Il faut avoir ses propres compétences, des idées en tête et surtout une compétence indispensable, le leadership. Il faut croire en son affaire, dans cet entreprenariat que vous voulez développer. Et le troisième ingrédient, ce sont les infrastructures.

Il faut être situé au bon endroit. ». Mme Adja Bakayoko, commissaire générale de la foire Internationale d'Abidjan a renchéri en ces termes : «on ne vient pas à l'entreprenariat parce qu'on n'a pas mieux à faire, ou parce que je n'ai pas eu du boulot à la Fonction publique ». Les experts ont été tous unanimes. Pour eux, pour entreprendre il faut être formé, avoir la volonté, avoir un esprit de leadership, avoir un financement, savoir dans quel domaine entreprendre, avoir un bon emplacement et du courage.