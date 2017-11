Congo-Brazzaville: 1er salon des sciences et des technologies - Une plateforme de connexion entre agriculteurs et scientifiques

Le premier salon des Sciences et Technologies (SASCITECH), ouvre ses portes à Bamako. Il s'étendra du 1er au 2 décembre, au Centre Régional de l'Energie Solaire (CRES) à Badalabougou, sous le thème : « les plus grandes prouesses scientifiques dans l'agriculture malienne». L'évènement sera placé sous le parrainage du Ministre de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, en présence de plusieurs experts.

Cette première édition sera organisée sous forme de conférences et débats autour de l'avancée des recherches agricoles et la place de la science et de la technologie dans l'agriculture malienne. L'occasion sera mise à profit par les centres de recherche, les institutions de financement, les ONG, les partenaires au développement et de coopération pour promouvoir leurs offres et services.

L'objectif du Salon des Sciences et Techniques (SASCITECH) est de créer un cadre dynamique de rencontre et de connecter durablement les scientifiques et les agriculteurs. L'initiatrice du Salon, Mariam Sidibé a précisé qu'il faut amener les agriculteurs et producteurs à s'intéresser aux recherches scientifiques "Made in Mali".

