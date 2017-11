En provenance de Libye et d'Algérie, ils ont été accueillis hier à Douala par le gouverneur… Plus »

De toute façon, le 5ème Sommet UE - UA, lui s'ouvre ce mercredi à l'hôtel Sofitel Ivoire, boulevard Hassan II à Abidjan. Une rencontre politique d'envergure qui débute en mi-journée par un déjeuner des chefs d'Etat et de gouvernement, dans cet hôtel cinq étoiles qui comprend une salle conférence de 385 places assises, avec un matériel de traduction simultanée en deux langues : le français et l'anglais. Le tout, sous le thème : « Investir dans la jeunesse pour un avenir durable ».

Il s'agit selon notre confrère qui avait traité du sujet des deux voitures de luxe de marque allemande de : Maybach 62S et 57S du fabricant allemand Daimler AG. Le chef de l'Etat depuis son prédécesseur Ahmadou Ahidjo, abandonnait ainsi pour la première fois, Mercedes-Benz, pour épouser l'air du temps, rejoignant ainsi ses homologues du Congo (Brazzaville), de la Guinée-Equatoriale et du Gabon.

