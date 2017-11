Congo-Kinshasa: Tour d'ivoire

Le cinquième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne (UA-UE) se tient ces 29 et 30 novembre… Plus »

En effet, dans leur mot de sensibilisation du peuple à sa prise en charge, les prélats catholiques demandent au président de la République de se prononcer clairement sur la prochaine présidentielle. Car son « mutisme inquiétant » démontre la volonté de proroger la durée de son mandat au-delà de la limite prévue par la Constitution. Ses ouailles et lui-même entretiennent le flou, la confusion et la cacophonie, en usant des argumentations fallacieuses pour brouiller les cartes.

Depuis la fin de son mandat constitutionnel en décembre 2016 et le glissement d'une année (décembre 2017) à lui concédée par l'Accord de la Saint-Sylvestre, il n'exprime ni le désir de partir ni celui de rester. En tout cas, le chef de l'État n'a pas daigné le faire lors de grandes occasions, notamment dans ses discours à l'Assemblée générale de l'Onu et sur l'état de la Nation devant les deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Comme pour dire que le silence reste le moyen de communication préféré du Raïs.

Le silence du chef de l'État congolais à se prononcer sur son départ ou non du pouvoir après son deuxième et dernier mandat, est révélateur du trouble qui règne dans son camp. Car il est piégé dans un dilemme selon lequel rester au pouvoir est injustifiable et le quitter est encore pire.

