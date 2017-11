Sénégal: Couverture réseau de l'AIBD - L'ARTP invite les opérateurs à finaliser leur déploiement dans les meilleurs délais

L'ouverture de l'AIBD est prévue le 7 décembre prochain et la Sonatel s'est engagée à finaliser l'ensemble du déploiement le 2 décembre aussi bien au niveau du salon d'honneur et de la tour de contrôle où le signal n'arrivait pas correctement. « La Sonatel s'est engagé et le 3 décembre, nous passerons pour faire le contrôle. Jusqu'au jour j, nous travaillerons avec les opérateurs pour que la qualité de service rendu soit la meilleure pour ceux qui visitent le Sénégal, mais aussi pour les citoyens qui fréquentent le site de l'aéroport », a dit M. Sall.

Au niveau du pavillon présidentiel, la couverture de la Sonatel en 4 g et Tigo en 3 g a été appréciée. Cependant, le retard accusé par l'opérateur Expresso par rapport à son déploiement a été déploré par le Directeur général de l'ARTP. D'ailleurs, a précisé M. Sall, une rencontre est prévue avec le Directeur général de l'opérateur pour attirer son attention sur le déploiement outdoor et indoor en rapport avec Sonatel.

Le directeur général de l'ARTP s'est félicité de la bonne couverture indoor et outdoor réalisée par les deux opérateurs, Sonatel et Tigo, au niveau du grand bâtiment arrivée-départ. « Notre visite nous donne un sentiment de satisfaction parce que nous avons trouvé Sonatel sur place », a indiqué Abdou Karim Sall.

