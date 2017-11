Sénégal: Droit international humanitaire - L'école du barreau remporte la 7e édition du concours national du Cicr

Le concours national en Droit international humanitaire (DIH) a été remporté par l'Ecole du Barreau qui a pris le dessus sur l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) en connaissance des droits.

C'est un concours permettant aux étudiants de se familiariser avec le Droit international humanitaire. Les plaidoiries, lors de la finale qui a opposé les avocats de l'Ecole du Barreau et les étudiants en droits de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient de haute facture, devant une assistance séduite par les belles envolées des juristes qui se sont donné à cœur joie pour convaincre le jury constitué de juges du TPI et juges d'instructions.

Ce fut une simulation de plaidoiries dans un Tribunal international dans une situation de conflit dans un pays fictifs où 15 étudiants issues de cinq institutions d'enseignement supérieur ont pris part aux épreuves éliminatoires. Il s'agit pour ces étudiants, à travers des jeux de rôles et de simulations, de se mettre dans la peau d'un procureur, d'un avocat de défense ou conseillers juridiques de l'une des parties au conflit, en mettant en application leurs connaissances théoriques acquises, dans des situations concrètes.

Les 15 étudiants qui ont participé au concours proviennent des institutions d'enseignement supérieures telles que l'Université Amadou Hampathé Ba, de l"Université Cheikh Anta Diop de Dakar, de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, de l'Ecole du Barreau et de l'Institut des droits de l'Homme et de la Paix (IDHP). Finalement, ce sont les étudiants de l'UCAD et les élèves-avocats de l'Ecole du Barreau qui sont retenus pour la finale. C'est une initiative du Comité Internationale de la Croix-Rouge (CICR) qui ambitionne de faire connaitre le droit humanitaire et d'en promouvoir le respect conformément au mandat que lui a conféré la communauté internationale. «Je suis impressionné par l'engagement de tous les participants», s'est réjoui Christophe Luedi, chef de la délégation régionale du CICR à Dakar.

Et de poursuivre, en se montrant rassuré, «j'espère que le jour où ils occuperont des postes de responsabilité, ils seront toujours guidés par les valeurs humanitaires et les principes fondamentaux du droit international», a indiqué le chef de la délégation.

Il est revenu sur les engagements du CICR pour la promotion du DIH. «Je me réjouis de ce que l'Université Gaston Berger a initié en 2014, l'enseignement du Droit international humanitaire au niveau Master. En 2017, le CICR apporte un soutien technique à l'Université Assane Seck de Ziguinchor pour la mise en place prochaine de master en Droit et action humanitaire, de l'élaboration des curriculums d'enseignement y relatif. Nous réaffirmons la disponibilité du CICR à accompagner les universités sénégalaises dans leur effort d'intégrations et d'enseignement du DIH, en mettant à leur disposition toute l'expertise technique pour se faire», a expliqué Christophe Luedi.

Pour le directeur de cabinet du ministre de l'Enseignement supérieur a félicité l'équipe championne qui va représenter le Sénégal dans un concours régional, du 27 au 1er décembre à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les étudiants de l'Ecole du Barreau de Dakar auront l'occasion de tester leurs connaissances en affrontant les meilleures équipes issues de pays de l'Afrique francophone.