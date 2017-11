Sénégal: Echanges commerciaux - Les opérateurs sénégalo-tunisiens pour un bond économique en avant

Une quarantaine d'opérateurs économiques tunisiens ont pris part hier, mardi, à Dakar, à la deuxième édition du Forum économique pour un partenariat gagnant-gagnant sénégalo-tunisien. Occasion saisie par les deux partenaires d'échanger sur l'environnement des affaires dans les deux pays.

Les échanges commerciaux entre le Sénégal et la Tunisie sont faibles et déséquilibrés. En effet, les flux commerciaux sont de 26% pour la Tunisie contre 10% pour le Sénégal. Et ce, en dépit de la longue tradition de coopération entre les deux partenaires et des opportunités d'affaires. C'est ce qui ressort de la deuxième édition du forum économique Sénégal-Tunisie, organisé hier, mardi, à Dakar.

Selon Monia Jeguirim Essaidi, présidente de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect) international «de 2011 à 2016, la croissance annuelle moyenne des exportations à destination du Sénégal est de 10% contre 26% dans la même période pour la Tunisie. Mais, on peut encore mieux faire. En ce sens que le Sénégal est premier client de la Tunisie et son 8èmefournisseur en Afrique subsaharienne».Evoquant, les niches à explorer, elle liste, entre autres, secteurs mal exploités; l'agrobusiness, de la santé (produits chimiques), la pêche, le tourisme et les services.

«Nous voulons continuer dans la même dynamique que les défunts présidents Bourguiba et Senghor ont tracée. Nous pensons qu'à ce niveau, il y a fort à faire pour développer les échanges commerciaux. Cette rencontre B to B va sans doute offrir des opportunités d'affaires entre opérateurs économiques des deux pays», a magnifié Tarak Chérif, président de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie.

Mansour Kama, président de la Confédération nationale des employeurs du Sénégal (Cnes), s'est réjoui de l'heureuse initiative qui sera d'un grand apport économique entre les deux pays. «Je remercie solennellement le chef de l'Etat Macky Sall et son gouvernement pour la facilitation de la tenue de ce forum économique qui va sans doute contribuer au raffermissement des relations, mais également à l'accroissement du Produit intérieur brute (Pib) pour une croissance durable, tant souhaitée par le chef de l'Etat», a-t-il tenu à dire.

Enfin, «Le Sénégal et la Tunisie doivent travailler main dans la main pour tirer le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ça le sens de ce forum. Nous convions pour la prochaine rencontre économique en Tunisie, tous les opérateurs économiques sénégalais à y prendre part», a-t-il lancé.

Les deux coopérants explorent des niches d'affaires dans les secteurs tels que le tourisme, l'énergie, le froid industriel, l'agrobusiness, l'industrie alimentaire, la santé, audit et conseil, expert... Le ministre de la Promotion des investissements, du partenariat public-privé et du développement des téléservices de l'Etat, Khoudia Mbaye, a vivement magnifié et encouragé l'initiative du Cnes.