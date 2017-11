Afrique: Sommet Union africaine à Abidjan - Tête-à tête entre Alpha Condé et Moussa Faki Mahamat

Crise migratoire, les rapports de l'Afrique avec l'Europe, les défis de développement et la place de la jeunesse africaine, sont autant de thématiques à décrypter par Moussa Faki Mahamat et Alpha Condé.

Quoi de plus normal? Ces deux personnalités ont en commun cet engagement constant de faire bouger les lignes et de conduire les vastes réformes en chantier de l'institution panafricaine.

Arrivés à Abidjan ( capitale de Côte d'Ivoire) pour les besoins du sommet Union africaine- Union européenne qui s'ouvre ce mercredi et s'achève demain jeudi, le Chef de l'état guinéen Alpha Condé et le Président de la Commission de l'Union africaine, le Tchadien Moussa Faki Mahamat ont échangé dans une atmosphère cordiale et détendue sur les derniers développements géopolitiques de la région.

