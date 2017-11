Sénégal: Engagement des professionnels du bois pour la préservation et de gestion durable des ressources forestières

L'Organisation nationale des professionnels du bois (Onp-bois) a annoncé qu'elle va accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans sa politique de préservation et de gestion durable des ressources forestières. En conférence de presse hier, mardi 28 novembre à Dakar, son président, Masseck Diop, a annoncé une campagne de reboisement de l'Onp-bois sur l'étendue du territoire national dont l'objectif vise environ 100 à 150.000 arbres.

L'Organisation nationale des professionnels du bois (Onp-bois) se donne un nouveau défi. En conférence de presse hier, mardi 28 novembre à Dakar, Masseck Diop, président de la dite organisation et compagnie ont annoncé leur décision d'accompagner le ministère de l'Environnement et du Développement durable dans sa politique de préservation et de gestion durable des ressources forestières. Ainsi, ils ont décliné, comme objectif de reboiser environ 100 à 150.000 arbres par ans sur l'étendu du territoire national. «Nous assisterons l'Etat dans ses efforts de reboisement et de reverdissement de terroirs. C'est pourquoi nous avons comme ambition de planter 10.000 arbres par région», a déclaré Masseck Diop lors de cette conférence de presse tenue en présence des représentants des ministères de l'Environnement et du Renouveau urbain.

Revenant sur les raison de cet engagement, Masseck Diop a expliqué que l'Onp-bois est consciente de la précarité de la ressource forestière et de toutes les menaces qui pèsent sur elle. «Si la ressource disparait, notre métier disparait. Ainsi, nous nous engageons à faire de la neutralité de la dégradation des terres une réalité. Ce concept, lancé par la Convention des nations-unies de lutte contre la désertification et exécuté par le Sénégal, sous-entend qu'un hectare de terre dégradée doit être remplacé par un hectare de terre reboisée», a souligné le président de l'Onp-bois. Qui ajoute que ces actions vont contribuer à la résilience des communautés et de l'environnement, mais constituent également une opportunité pour l'Onp-bois de faire de la compensation carbone. «Planter des arbres contribue à atténuer les effets des émissions de gaz à effet de serre. Notre ambition est d'aller vers une exploitation rationnelle du bois tout au long de la filière avec l'adoption de technologie moderne sous l'encadrement et l'accompagnement des Eaux et forêts».

Rester vigilant pour que le programme du mobilier national ne soit pas dévoyé

Par ailleurs, le président Masseck Diop a également magnifié la concrétisation, par la Direction du matériel et de transit administratif de l'Etat (Dmtat) en 2016, de la décision du chef de l'Etat qui a ordonné à l'administration d'accorder une partie de la commande publique à l'artisanat local. En effet, selon lui, elle a procédé à la publication de l'avis d'attribution provisoire du marché de fourniture de meubles et de matériels d'appoint au profit de la Dmtat, ce qui a permis à 18 entreprises nationales de s'attribuer ce marché qui représente un chiffre d'affaire de 449.739.568 F Cfa. Un montant partagés entre les menuisiers (bois et métalliques), les tapissiers du coin, la quincaillerie du coin, le matelassier, le vendeur de tissu et même la vendeuse de cacahouète installée près de l'atelier, a-t-il révélé.

Poursuivant son propos, il s'est réjoui de ce premier pas vers la matérialisation du vœu du chef de l'Etat de placer le mobilier national au cœur de la commande publique. Sous ce rapport, Masseck Diop a ainsi appelé ses camarades à la vigilance pour que cette volonté du président de la République ne soit pas détournée. «De l'indépendance de notre pays à nos jours, jamais un président n'a pris une mesure d'aussi grande portée pour le secteur de l'artisanat national. Cependant, nous nous devons d'être vigilants pour que cette action ne soit pas détournée au cours des prochains mois au profit des personnes qui n'ont rien à voir avec la menuiserie».

Obligation de se formaliser et de se former pour être compétitif

Prenant la parole, Saloum Ndiaye, coordonnateur du Programme du mobilier national, s'est à son tour félicité de cette initiative de l'Onp-bois de s'impliquer dans la préservation des ressources ligneuses. Se prononçant sur la préservation du quota des artisans nationaux dans la commande publique, il a invité les membres de l'Onp-bois à non seulement se formaliser mais aussi à privilégier les démarches communautaires pour mettre de leur côté toutes les chances de remporter les marchés. «La loi n'interdit pas à quelqu'un qui n'est pas menuiser, s'il a des moyens de créer une entreprise de menuiserie, employer des menuisiers, de se lancer dans compétition et remporter des marchés. Ensuite, le monde est devenu un village planétaire et aucun Etat ne peut fermer ses frontières et empêcher les produits extérieurs d'entrer sur son sol. Vous devez vous formaliser, ensuite vous formez pour être toujours compétitif sur le marché», a-t-il suggéré.