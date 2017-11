Sénégal: Visite de courtoisie - Mbagnick Ndiaye chez Lamine Diack

«C'est un homme alerte, en bonne santé et forme» que le président Mbagnick Ndiaye dit avoir quitté «très triste» non sans avoir pris des photos souvenirs avec lui.

Puis Monsieur Diack a longuement expliqué au dirigeant sénégalais le fonctionnement de l'IAAF, les problèmes rencontrés jusqu'à son interpellation par la police française suite à une invitation du Comité olympique français. Il déplore l'attitude des dirigeants de mouvement qui depuis l'interpellation n'ont plus fait signe de vie à son égard. Puis la conversation a glissé sur sa longue carrière politique, ses relations sociales et sa nostalgie de ses petits enfants. Le président de la confédération lui a apporté les salutations de sa Fédération tout en le remerciant des efforts qu'il avait déployés pour assister la jeune Fédération naissante.

Les deux personnalités du monde sportif ont un entretien de plus de deux heures (17h40 à 19 h 50) ce dimanche, précise l'édit. Lamine Diack et Mbagnick Ndiaye se sont souvenus des débuts difficiles de l'escrime sénégalaise, du rôle déterminant de Feu Abdoul Wahab Bâ dans la promotion de cette disciple en Afrique de l'Ouest.

