Sénégal: Projet énergies de l'Omvg - Les animateurs en formation de mise à niveau de Kaolack

Le projet énergie, composante du programme de l'Organisation de la mise en valeur du fleuve Gambie (Omvg), en partenariat avec Enda Ecopop, a poursuivi hier, un séminaire de mise à niveau des animateurs précédemment recrutés dans le cadre du programme lié à la mise en œuvre du volet sensibilisation / communication avant les enquêtes prévues pour les semaines à venir.

Cette rencontre qui mobilisait une trentaine de participants vient en prélude d'un futur programme de recensement des 1500 à 2000 personnes qui seront impactées par le projet sur le territoire sénégalais et des milliers d'autres personnes en résidence dans les trois autres pays membres de l'Omvg. Aussi les objectifs de cet atelier sont consécutifs au besoin de sensibiliser les populations par rapport à la venue prochaine des missions d'enquêtes sur leurs territoires. Un déplacement collectif qui vise à sensibiliser ces populations de Etats membres, sur le projet et les impacts qu'elles vont éventuellement subir dans le cadre de sa réalisation.

En somme, il s'agit de mesurer les impacts sur le plan socio-économique et évaluer les pertes qui en découleront suite à sa mise en œuvre et son exécution. C'est en effet un projet qui génère un circuit linéaire de 1677 Kms de câble et quinze (15) postes au sein des quatre pays qui le convoitent (Sénégal, Gambie, Guinée Bissau, Guinée Conakry). Ce linéaire est répartie comme suit : Sénégal 702 Kms, Guinée Conakry 575 Kms, Bissau 218 Kms et Gambie 180 Kms. Tout un câblage pour transporter les énergies produites notamment dans les barrages de Sambanguélou au Sénégal et Kaléta dans la république sœur de Guinée. Ainsi les pertes définitives ou temporaires enregistrées seront traitées en fonction du plan d'actions et de réinstallation (PAR).

Ce plan d'actions et de réinstallation fera l'objet d'une validation en relation avec les populations. Et une fois le plan validé, les populations seront indemnisées. Et après toutes ces démarches, les populations indemnisées libéreront l'emprise autrement dit, renoncer à tous les droits qu'elles possédaient sur la parcelle cédée.