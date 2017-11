Sénégal: Des bourses pédagogiques de 100 mille à 50 terminalistes du Lycée Blaise Diagne

L'Association des anciens élèves du lycée Blaise Diagne (Promo LBD), avec à sa tête le Dr Pape Abdoulaye Seck, par ailleurs ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, a remis hier, mardi 28 novembre, 50 bourses pédagogiques à hauteur de 100.000 F Cfa aux élèves méritants de cet établissement scolaire. Ils sont au total 28 garçons et 22 filles en classe de Terminale à bénéficier de ces bourses afin de les motiver dans la préparation des épreuves du Concours général.

L'objectif de ce projet est de contribuer à «stimuler le goût de l'excellence dans les études chez les lycéens». A cela s'ajoute l'appui à l'encadrement du Concours général 2018 d'une valeur d'un million de F Cfa, la construction de nouvelles toilettes pour les filles et l'équipement de l'infirmerie du lycée. Le proviseur du lycée, Kao Diaby, s'est réjoui de cette initiative et s'engage à sauvegarder l'investissement et d'en faire bon usage.

S'adressant aux lauréats, M. Diaby dira: «vous êtes ce que le lycée a de plus précieux, alors donnez-vous à fond, croyez en vous et dites-vous que l'émergence de ce lycée viendra de vous.» Prenant la parole à son tour, le ministre de l'Agriculture et l'Equipement rural, Pape Abdoulaye Seck dit attendre de ces lauréats des résultats favorables au Concours national et au baccalauréat. «L'association «Promo LBD» a investi et nous volons que tout investissement soit rentable.

Pour nous, un investissement rentable, c'est beaucoup de bacheliers avec la mention, beaucoup de lauréats du Concours général, une discipline exemplaire au niveau du lycée et que le LBD redevient un établissement d'excellence», lance-t-il. Et Pape Abdoulaye Seck de poursuivre: «nous sommes dans un chantier très important qui nous permettra d'améliorer l'environnement dans lequel se trouvent nos enfants afin que l'excellence puisse s'exprimer dans sa plénitude».