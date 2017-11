Madagascar: Le secteur du tourisme en quête d'un souffle nouveau

Une nouvelle page s'est ouverte dans les relations entre la France et l'Afrique. Le président Emmanuel Macron l'a… Plus »

« L'idée de cette plateforme de partage nous semble opportune afin de fédérer tous les acteurs dans le domaine pour redorer le secteur », souligne Falihery Ramakavelo, directeur de VATEL et président du CONFORTH. Ce dernier avance que « la formation est l'unique base pouvant aboutir à une meilleure qualité de service dans ce domaine précis. Ce qui nous permettra d'augmenter en standing et en prix pour enfin développer concrètement le tourisme à Madagascar ».

Plus d'une vingtaine d'établissements de formation en tourisme et hôtellerie prendront part activement à l'évènement. Notamment l'Institut National de Tourisme et de l'Hôtellerie (INTH), l'École Supérieur Spécialisée du Vakinankaratra (ESSVA), l'Atout Tourisme, ou encore VATEL. Ces grands noms de l'enseignement dans le domaine touristique se concerteront alors dans l'unique objectif de relancer le secteur après la période létale qu'il a subie dernièrement. Des concertations qui se concrétiseront à travers des conférences portant sur diverses thématiques comme « le profil de carrière en tourisme » ou encore « l'importance de la promotion de la destination Madagascar ».

À partir de ces partages d'informations et d'expériences, les centres de formations en tourisme et hôtellerie pourront alors réorienter leurs systèmes d'enseignement. Les membres de CONFORTH auront alors la possibilité de parfaire leurs offres de formation. En effet, dans la plupart des cas, soit les formations sont incomplètes soit elles ne sont pas réellement adaptées aux besoins du recruteur une fois sur le terrain.

Relance. La saison a, en effet, été malmenée par les conjonctures sanitaires du pays. Les professionnels du tourisme projettent de redorer le blason du secteur. C'est dans cette optique que le consortium des organismes nationaux de formations en tourisme et hôtellerie (CONFORTH) organisera, le 1er décembre prochain, le premier forum de rencontre entre professionnels du tourisme et étudiants à l'Alliance Française d'Antananarivo. L'évènement fera office de plateforme de partage entre les établissements hôteliers, les institutions de formation ainsi que les étudiants aspirant à une évolution dans ce domaine. L'objectif étant de déterminer les réels besoins des professionnels lorsque ces derniers sont en phase de recrutement.

