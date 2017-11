Togo: Belgique - Déjà une promotion pour Daré Nibombé

« La direction m'a demandé d'intégrer le staff pour devenir l'adjoint de Christian Bracconi et pour moi ce n'est que bénéfique dans mon apprentissage, puisque je veux obtenir la licence pro. J'ai encore beaucoup d'étapes à franchir pour y parvenir, me retrouver aux côtés d'un entraîneur chevronné comme Christian représente une bonne opportunité d'acquérir de l'expérience. Je suis là pour apprendre mais aussi aider l'équipe à se maintenir », a confié l'ancien joueur du RAEC Mons.

Dernier de Proximus League, Tubize engage une course contre la montre pour son maintien. Le coach sénégalais Sadio Diallo limogé, le club a fait appel au Français Christian Bracconi sur le banc. Et pour le seconder, les dirigeants ont débauché Nibombé. Ce dernier et son nouveau staff ont débuté par un match nul 1-1 contre le Cercle Bruges le week-end dernier. De bon augure pour redresser la pente.

