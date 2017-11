Sénégal: Sporting Charleroi - Mamadou Fall prouve qu'on pouvait compter sur lui

Charleroi a pris la mesure de Mouscron 0-1 en 8es de finale de la Coupe de Belgique (Croky Cup) mardi soir au Canonnier. Le but de la qualification a été inscrit par Mamadou Fall en deuxième période. Le Sénégalais a évidemment joué un grand rôle dans ce match en marquant le but décisif.

Mamadou Fall a du ronger son frein en début de saison grâce aux bonnes performances de Lukebakio. « C'est le foot réagit-il sereinement après le match à Mouscron dans des propos relayés par walfoot. Il faut toujours répondre présent même si on ne joue pas beaucoup. Ça arrive à tous les joueurs. Et pour le moment, je peux profiter de l'absence de Lukebakio et Amara (Baby ndlr.) »

Et le joueur marque des points. « Il faut que je me montre pour être toujours dans le onze. Et pour cela, il faut être efficace donc mettre des buts ou donner des passes décisives. » Mamadou Fall a été titularisé à cinq reprises cette saison. Et il a été décisif... cinq fois (trois buts, deux passes).

« Il faut toujours avoir une bonne mentalité, poursuit-il. L'année passée j'ai joué 34 matches, cette année, ce n'est pas assez. Mais je reste tranquille et je ne panique pas. Je travaille, je redouble d'efforts pour répondre présent quand on fait appel à moi. »

Homme de la qualification du Sporting Charleroi pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, Mamadou Fall a prouvé qu'on pouvait compter sur lui.