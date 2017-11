Congo-Kinshasa: Deux anciens coachs du Standard évoquent le leadership de Paul-José Mpoku

Le cinquième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne (UA-UE) se tient ces 29 et 30 novembre… Plus »

Sentiment identique pour Ivan Vukomanovic. « Je l'ai encore vu jouer dimanche, à Genk. Et ça n'a pas changé. Il est toujours aussi important. Il se sent comme chez lui au Standard, c'est un enfant de la maison et il montre toujours le bon exemple. Il est toujours décisif pour son équipe. C'est une mine d'or pour le Standard. »

En effet, Roy Jans et Ivan Vukomanovic ont tous les deux connu Mpoku au Standard et ils sont unanimes, il va beaucoup manquer aux Liégeois

Le Léopard de la RDC a vécu une après-midi très contrastée à Genk (0-2). Le Standardman a placé son club sur orbite en inscrivant un splendide coup-franc, puis il a ensuite galvaudé deux occasions de mettre les siens sur le velours. Auteur d'un coup-franc dont il a le secret, Paul-José Mpoku a aussi raté le but du 0-2 avant d'être directement impliqué dans le penalty accordé à Genk et repoussé par Ochoa. Cela fait au final pas mal d'émotions.

