Burkina Faso: Hassane Bandé - Bruges, Wolfsburg, le PSV et Anderlecht en lutte pour le Burkinabé

Emmanuel Macron et Roch Marc Christian Kaboré, le président du Burkina Faso, ont inauguré mercredi… Plus »

En Allemagne, les clubs les plus chauds sont Wolfsburg et le FC Cologne. Porto Valence, Séville, Benfica et Newcastle ont également été cités, mais surtout le PSV est très concret. Marcel Brands a vu le Burkinabè plusieurs fois à l'œuvre. Le FC Malines demande plus de quatre millions d'Euro pour libérer son joueur.

Mais Hassane Bandé pourrait rapidement quitter le FC Malines pour un club plus prestigieux. Selon La Dernière Heure, Anderlecht suit le joueur de très près et est intéressé, mais ne doit pas se faire trop d'illusions. Le Club de Bruges est entré dans la danse pour s'attacher les services de la jeune pépite du FC Malines. Le Burkinabé pourrait donc bien se retrouver au centre d'une lutte entre deux grands clubs de Belgique. Une lutte dans laquelle pourrait aussi se lancer d'autres clubs européens.

Non conservé par Anderlecht l'été dernier après un essai, l'Etalon du Faso a rebondi à Malines, qui a eu du nez. L'attaquant burkinabé est le meilleur buteur du championnat de Belgique, et a attiré de nombreux recruteurs européens. Malines, sentant la plus-value importante qu'il pourrait constituer, a décidé de lever son option d'achat, faisant signer un contrat jusqu'en 2021 à son joyau.

