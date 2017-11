Cote d'Ivoire: Emmanuel Macron s'exprime sur RFI et France 24

Plus de 80 pays sont représentés au Ve sommet Union africaine-Union européenne qui se tient les 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, en Côte d'Ivoire. A cette occasion, le président français Emmanuel Macron accorde une interview exclusive à RFI et France 24 à partir de 18h30 TU (19h30, heure de Paris). L'entretien est à retrouver en direct sur cette page.

Pour Emmanuel Macron, ce sommet ne durera qu'une seule journée puisque dès demain, jeudi, il sera au Ghana pour la dernière étape de sa tournée africaine. A Abidjan, l'agenda présidentiel est donc chargé avec des rencontres bilatérales prévues avec le président nigérian, Muhammadu Buhari, et un mini-sommet sur la situation en RCA. Avant le grand dîner de gala, le président français sera en conférence de presse et surtout en interview exclusive avec RFI et France 24 à partir de 19h30 (heure de Paris). L'occasion pour nos envoyés spéciaux, Roselyne Febvre et Christophe Boisbouvier, de revenir sur le discours présidentiel de Ouagadougou et de faire le point sur les grandes thématiques qui auront animé les débats entre l'Union africaine et l'Union européenne.

Absents et présents

C'est ce mercredi que l'affluence des chefs d'Etat est la plus importante. Une partie des délégations est déjà arrivée mardi en fin d'après-midi alors que les derniers présidents et hauts représentants ont atterri dans la capitale économique ivoirienne ce mercredi dans la matinée. Au menu, pour entamer cette rencontre, un déjeuner offert par le chef de l'Etat ivoirien, Alassane Ouattara.

A ses côtés, de nombreux homologues ont répondu présents notamment le président guinéen et président en exercice de l'Union africaine, Alpha Condé, mais aussi le Libyen Fayez el-Sarraj avec qui les chefs d'Etat européens doivent discuter de la question des migrants. Le roi marocain, Mohammed VI, a lui aussi fait le déplacement et il devrait être donc dans la même salle que les représentants de la RASD, la République arabe sahraoui démocratique.

De son côté, le président de RDC, Joseph Kabila, n'est pas présent à ce sommet tout comme le Burundais Pierre Nkurunziza. Côté européen, la Première ministre britannique Teresa May est représentée par le ministre des Affaires étrangères, Boris Johnson.