Tunisie: EST - Ben Youssef en pointe !

Du coup, la marge de manœuvre du technicien «sang et or» se rétrécit d'autant que Michael Eneramo, titularisé dimanche dernier contre l'ESS, était l'ombre de lui-même. Le Nigérian a confirmé les déclarations de l'entraîneur adjoint, Mouine Chaâbani, faites après le match disputé contre le Stade Gabésien au milieu de la semaine dernière.

A Sousse, Eneramo a démontré qu'il n'est pas encore au point. C'est également le cas d'Anis Ben Hatira. Ces deux joueurs, rappelons-le, étaient les dernières recrues du mercato estival. Ils ont signé à la veille de la clôture du mercato et, du coup, il leur faudra encore du temps avant d'être compétitifs.

Bguir pour suppléer Besseghaïer

Tout à l'heure, Faouzi Benzarti reconduira les mêmes en défense, mais apportera deux changements, un à l'entrejeu et l'autre en attaque.

Fidèle au poste, Jemal gardera les bois. Mbarki et Chammam seront alignés respectivement sur les flancs droit et gauche. La charnière centrale sera formée de Dhaouadi et Machani. Sassi et Coulibaly occuperont les postes de milieux défensifs. En l'absence de Besseghaïer, expulsé lors du dernier match face à l'ESS, Bguir devra faire son retour et renforcer l'entrejeu aux côtés de Badri et Chaâlali. Ben Youssef devra avancer d'un cran et sera aligné en pointe, Eneramo étant très loin de son niveau habituel.

En attaque, le staff technique a encore une carte à jouer, en l'occurrence le jeune Bilel Mejri. Il serait judicieux de l'incorporer en cours de jeu en prévision du derby de la capitale.

Face à l'Etoile et malgré la méforme d'Eneramo et les absences de Khénissi et Jouini, la formation «sang et or» a su gérer son match et ramener un bon point de Sousse.

L'Espérance est toujours leader du championnat, même si elle n'est pas au meilleur de sa forme. Mais la difficulté des semaines à venir, c'est de savoir maintenir la cadence.

Jusque-là, les «Sang et Or» ont su tirer leur épingle du jeu. Chose qu'ils devront confirmer cet après-midi.