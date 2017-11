Tunisie: «Nous ne sommes pas démissionnaires»

On parle d'une commission de sauvetage (toujours les mêmes alors que ses membres étaient d'ex-dirigeants du club) qui n'est pas officielle.

Certes, le club hammamlifois est aujourd'hui un club déstructuré, sans budget, en perte de confiance, manquant de sérénité à l'image de son président Fadhel Ben Hamza. La trêve est venue au bon moment pour que l'équipe travaille dans un bon environnement et sans stress.

Actuellement, tout le monde donne des noms de futurs présidents pour reprendre les rênes du club, mais ces nominés n'ont pas encore souhaité de revenir.

«Tout le monde doit savoir que le bureau directeur du CSHL actuel n'a jamais eu l'idée de démissionner ou de lâcher le club dans ces conditions.

Ce qu'on a dit c'est que l'assemblée générale élective aura lieu le 20 décembre et que s'il y a un autre bureau crédible et surtout élu par les supporters hammamlifois, nous lui laisserons la place, mais d'après ce que j'ai vu et entendu, ce ne sont que des commérages pour perturber notre marche.

Et je persiste à dire que cette commission de sauvetage n'est pas crédible et qu'elle n'a pas le droit de fouiner dans les affaires de l'équipe. Nous sommes actuellement en position de force et nous avons le droit de guider le CSHL jusqu'au 20 décembre et après on verra», a souligné Naceur Atrous, 1er vice-président du CSHL, qui nous a souligné que l'équipe seniors de football s'entraîne dans la sérénité sous la conduite de l'entraîneur Maher Guizani. Un stage est prévu à Sousse pour entamer la reprise du championnat de la Ligue 2 dans de bonnes conditions.

Il est à souligner que le calendrier sera difficile pour les camarades de Arbi Mejri puisqu'ils se déplaceront six fois et ne recevront que 2 fois au stade d'Hammam-Lif.

La situation est assez compliquée pour le CSHL qui souhaite revenir cette saison en Ligue 1.