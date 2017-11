Tunisie: La révolution à l'aune de l'IVD

Sixième avec 13 points, le club du Bassin minier fait depuis un certain temps du surplace puisqu'il a… Plus »

Car, en réalité, rien ne différencie un mouvement populaire d'un autre des deux côtés de la révolution, plus encore lorsque le peuple voit sa révolte contre la dictature et les abus de la «famille» se transformer en processus révolutionnaire islamiste pro-jihadiste, sans lien avec leurs aspirations au travail, au développement, à une vie digne dans leur propre pays.

Pour cela, l'instance a dû recourir à une définition de la révolution et de la contre-révolution, afin de classer le mouvement de protestation de Siliana ayant donné lieu au recours à la chevrotine dans la répression des manifestants, comme une manœuvre conduite par les forces contre-révolutionnaires et les vestiges de l'ancien régime.

Copyright © 2017 La Presse. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.