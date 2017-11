Tunisie: 50 pays au rendez-vous

Huit ans après, la FT de judo, conduite par Skander Hachicha, a réussi à signer un accord historique de trois ans (de 2018 à 2020), en tant que première rencontre annuelle de la FIJ Afrique sur le World Judo Tour.

L'objectif de la FIJ est de développer le judo sur tous les continents et dans toutes les nations. «Nous sommes maintenant à l'étape où nous pouvons organiser un Grand Prix annuel en Afrique», a souligné Vizer, président de la Fédération internationale de judo.

Il a aussi souligné que la Journée mondiale de judo de l'IFJ reflète vraiment l'universalité du judo et le monde de cette discipline olympique attend avec impatience la première édition à Tunis de ce nouvel événement en 2018.

De son côté, Skander Hachicha a souligné que «l'objectif de la FIJ est de développer le judo sur tous les continents et dans tous les pays, et nous sommes maintenant à l'étape où nous pouvons organiser un Grand Prix annuel en Tunisie et en Afrique. Nous sommes prêts».

Jaballah, Cheikhrouhou et Snoussi : les locomotives

Afin d'honorer le judo tunisien face aux plus grands judokas du monde, la DTN et les sélectionneurs nationaux ont déjà établi un programme de préparation afin que les athlètes soient compétitifs. Voici par ailleurs la liste des judokas tunisiens sélectionnés pour le Grand Prix : Faycel Jaballah, Nihel Cheikhrouhou, Mahmoud Oussama Snoussi, Frej Dhibi, Sahar Trabelsi, Olfa Samoudi et Mariem Béjaoui.