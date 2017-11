Sénégal: Paludisme - Le nombre de cas en hausse en 2016, le pays parmi les exceptions

Le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est… Plus »

Les pays africains sont également bien plus performants dans la collecte de données sur les cas et les décès dus au paludisme. En 2016, 37 des 46 pays appartenant à la région Afrique selon l'Organisation mondiale de la santé ont indiqué qu'au moins 80 % de leurs centres de santé avaient enregistré des données liées à la malaria sur leur système d'information de santé national.

D'après le Roi Mswati III du Swaziland, président de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, "les progrès enregistrés par Madagascar, le Sénégal, le Zimbabwe, l'Éthiopie et la Gambie sont admirables". Selon lui, ils "nous montrent que nous pouvons en faire davantage pour sauver nos familles, nos communautés et nos pays de cette maladie. Nous pouvons tirer des leçons de leurs succès pour reproduire cette réussite sur tout le continent. »

"À Madagascar, qui a observé la réduction du nombre de cas la plus significative de ces pays, on a enregistré 856 000 cas de paludisme de moins", salue l'ALMA.

Il estime pour réussir l'objectif d'une Afrique sans paludisme d'ici 2030, les dirigeants africains devront donner "la priorité au financement de la lutte contre le paludisme", développer "l'accès aux interventions et nouveaux outils qui permettent de sauver du paludisme" et renforcer les systèmes de santé. "La communauté internationale doit également soutenir ses engagements à ces efforts. "

Selon Joy Phumaphi, secrétaire de direction de l'Alliance des dirigeants africains contre le paludisme, "le Rapport sur le paludisme dans le monde de cette année nous alerte que nous pourrions perdre les progrès incroyables que nous avons faits dans la lutte contre le paludisme et la mortalité en Afrique si nous n'agissons pas davantage pour sauver des vies de cette maladie évitable et traitable".

Mais, "quatre pays ont enregistré plus de 250 000 cas de plus en 2016 par rapport à 2015". Il s'agit du Rwanda, du Nigéria, de la République démocratique du Congo et du Niger. Le rapport évoque aussi "un total de huit pays africains qui enregistrent en 2016 une hausse du nombre de cas supérieure à 20 %, comparé aux chiffres de 2015".

