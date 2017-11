Gabon: Une première depuis 20 ans - La BAD renoue avec l'agriculture gabonaise

La BAD renoue avec le Gabon agricole, initiative inédite depuis 20 ans. Cela s'explique par l'alignement du Plan stratégique Gabon émergent et du Plan de relance de l'économie - volet agricole - à la stratégie de la Banque africaine de développement : nourrir, intégrer, industrialiser l'Afrique et améliorer la qualité de vie des Africains.

Le Conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé l'octroi d'un financement d'un montant de 98,541 millions d'euros (64,6 milliards FCFA) pour le programme GRAINE guichet public phase 1.Ce prêt permettra de soutenir et d'accélérer le programme Graine, en contribuant notamment au financement des infrastructures sociales et agricoles nécessaires à la promotion des coopératives et de l'entrepreneuriat agricoles des jeunes et des femmes, des actions de formation, d'organisation et de professionnalisation des bénéficiaires 'agri preneurs'.

