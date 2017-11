São Tomé and Príncipe: Signature d'un accord de principe entre la Commission des TICs et la MCCI Business School

communiqué de presse

Dans le cadre du programme de formation menant à un BTS (Brevet de Technicien Supérieur) en Informatique aux Organisations, la Commission des Technologies de la Communication et de la Formation de l'Assemblée régionale de Rodrigues et la Mauritius Chamber of Commerce and Industry (MCCI) Business School ont signé un accord de principe la semaine dernière au siège de la Commission à Rodrigues.

L'accord a été paraphé par le Chef de département de la Commission, M. Arvind Deesoruth, et le Chief Executive Officer de la MCCI Business School, M. Torriden Chellapermal, en présence de la Commissaire des TICS et de la Formation, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis.

Lors de la cérémonie, Mme Franchette Gaspard Pierre Louis a souligné que la signature de cet accord vient sceller l'engagement des deux parties pour la durée de cette formation à Rodrigues. 'Je souhaite vivement que cette collaboration continue et que d'autres jeunes puissent avoir l'opportunité de suivre une formation avec la MCCI. Cette collaboration permettra de former 45 étudiants dans le développement de l'informatique', a déclaré la Commissaire des TICS et de la Formation.

Pour sa part, le Chief Executive Officer de la MCCI Business School, M. Torriden Chellapermal a rappelé que la signature de cette convention est le fruit d'une longue négociation avec l'autorité locale. 'La fierté de la MCCI est d'être une première à Rodrigues. On arrive à proposer une formation formelle menant à un diplôme d'Etat français. On est très satisfait de la motivation de nos étudiants', a-t-il affirmé. Il est d'avis que cela ouvrira la voie à d'autres programmes de formation de qualité. Au terme de deux ans de formation, les étudiants de la première cuvée du BTS en informatique décrocheront leurs diplômes.

Un deuxième groupe d'étudiant sera recruté l'année prochaine pour cette formation. L'ICT Centre for Excellence du Camp du Roi a reçu la validation de la Tertiary Education Commission (TEC) comme un centre de formation tertiaire reconnu.

Les cours, échelonnés sur deux ans, seront dispensés à l'ICT Centre for Excellence à Camp du Roi. Pour chaque programme, 15 étudiants seront inscrits. Les étudiants de cette formation auront la possibilité de suivre des stages en entreprises et des examens à Maurice. L'étudiant peut aussi entamer son BTS à Maurice et par la suite poursuivre des études supérieures à l'étranger.

Durant les prochaines cinq années, plus d'une quarantaine de jeunes seront formés par la MCCI Business School à Rodrigues. Les coûts de la formation sont financés à hauteur à 75% par la Commission des TICS pour les étudiants sans emploi et à 50% pour ceux qui travaillent.