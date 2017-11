Tunisie: CA - Confirmer !

A court de rythme à cause d'un calendrier «ridicule» où les clubs engagés en Afrique ont joué deux matches en deux mois, les Clubistes ont dû plonger, depuis le match de l'USBG, dans une course contre la montre et un marathon fou de matches.

Un match tous les trois jours, c'est le rythme imposé par le calendrier de rattrapage. Et comme la plupart des joueurs clubistes sont encore en phase de rodage et qu'ils restent encore mal encadrés et peu motivés, leur demander de bien jouer c'est un peu trop comme exigence.

Cet effectif est, contrairement aux apparences, moyen. C'est le rendement sur le terrain qui le détermine et non le papier. Contre le SG, l'équipe a livré 20' de jeu direct et offensif plaisant (réaction psychologique !) avant de verser dans sa «désorganisation» et son football fragile et peu consistant.

Le duo Kolsi-Touiri, qui n'a pas vraiment eu le temps de corriger toutes ces imperfections, travaille encore sur le double volet mental et athlétique. Hannachi, le préparateur physique, a accordé un grand intérêt aux exercices d'endurance, alors que les deux entraîneurs essayent de «positiver» et de remonter le moral du groupe. Ce n'est pas facile mais l'essentiel est de resserrer les rangs et de pousser les joueurs à se surpasser, vu la succession des matches difficiles qui les attendent.

Stabiliser le groupe

Par rapport au match du SG et en prévision du déplacement à risque de cet après-midi contre l'ESM, le staff technique clubiste ne compte pas opérer de grands changements.

L'idée est de stabiliser les choix autant que possible et permettre à l'ossature dure de l'équipe d'accélérer la cadence et de gagner en rythme. Cela dit, les Zemzemi, Dekhili, Khélil, Ben Yahia, Apoko, Abdi, Belkhither et Khélifa devraient garder leurs places. Vu l'absence de Chenihi (victime d'un geste antisportif de Wassim Naouara qui va le contraindre à un repos d'un mois), c'est probablement Haddad qui va gagner une place de titulaire. En défense, la prestation insipide de Jaziri, prenable sur chaque accélération des Gabésiens, pourrait contraindre le sraff technique à le remplacer par Ifa. L'objectif est de ramener trois points d'un stade hostile comme Métlaoui et atteindre la forme progressivement en vue du derby tunisois puis les matches contre le CSS et l'ESS.