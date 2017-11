Tunisie: ESS - Des ambitions renouvelées

A ce niveau, tout le monde s'accorde à mettre en relief le travail pertinent en profondeur accompli par le nouveau staff technique à tous les points de vue : tactique, managérial et surtout psychologique.

« Le nul obtenu face à l'EST est vraiment frustrant compte tenu du volume de jeu intéressant et de l'état d'esprit remarquable des joueurs. A cet égard, je dois souligner l'importance du stage de Monastir dans le renforcement des aptitudes mentales du groupe et le raffermissement des liens entre joueurs et staff technique », nous a déclaré Ali Boumnijel, qui a été vite adopté par la sphère du club sahélien avec toutes ses composantes et dont l'association avec l'enfant du club Kaïs Zouaghi s'est avérée une réussite remarquable jusqu'ici en un temps très court.

D'ailleurs, Boumnijel, toujours fidèle à ses qualités morales et son intégrité, n'a pas tari d'éloges sur l'apport de son désormais compagnon de route: « Je tiens à mettre en exergue l'apport indéniable de Kaïs, qui connaît mieux que moi le groupe et le potentiel de chaque joueur», nous a avoué l'ex-portier de notre EN à l'issue de la victoire grandement salutaire face au ST.

Zouaghi, pour sa part, nous a révélé : «Ce que nous avons fait, c'est redonner confiance au groupe et faire sentir à tout un chacun son importance dans notre approche à la tête de l'équipe. Bref, on a tenté de valoriser tous les joueurs sans exception et leur faire comprendre qu'il n'y a pas de titulaires indiscutables». D'ailleurs et à juste titre, beaucoup de voix commencent à s'élever pour demander la confirmation de la paire Boumnijel-Zouaghi à la tête de l'équipe et abandonner ainsi le recrutement d'un nouveau « head coach ».

De ce fait, la rencontre de cet après-midi face à l'Olympique de Médenine s'inscrit sous le signe de la confirmation de ce regain de forme et cette «résurrection» réalisés depuis l'avènement du nouveau staff technique, et où les coéquipiers de Amri tenteront de renouer avec les victoires à l'extérieur. Ce qui permettra à l'équipe de retrouver sa sérénité et de renouveler ses ambitions.

Une cascade de défaillances !

Pour leur déplacement non sans risques à Médenine où l'équipe locale a urgemment besoin de points pour sortir de l'ornière, l'encadrement technique étoilé devra se passer d'un nombre important de joueurs-cadres pour diverses raisons, à l'instar de Bangoura et Maraii, suspendus,Msakni écarté du groupe pour insuffisance de rendement et dont l'expérience avec le club sahélien semble toucher à sa fin, le capitaine Balbouli dont la situation est vraiment confuse et prête à équivoque, sans oublier l'absence du métronome de la ligne médiane Amine B.Amor dont la titularisation face à l'EST a été terriblement risquée, compte tenu de sa blessure aux ischio-jambiers. Il sera ménagé durant la prochaine période d'après la confirmation qui nous a été donnée par le médecin de l'équipe, Dr Fayçal Khachnaoui.