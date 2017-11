Tunisie: JSK - Sur la même lancée

Certains joueurs ont montré des qualités rassurantes, comme la nouvelle recrue Bouchniba. Pour leur part, Yassine Salhi et Mossaâb Sassi ont accaparé l'attention pour leur rendement.

Ces deux joueurs ont animé l'attaque aghlabide et ont présenté des solutions offensives à leurs camarades. D'autres éléments comme Laâouichi, Sameti et Kamerji manquent d'harmonie avec leurs camarades. Ils ont encore du travail à faire pour remédier à leurs lacunes et retrouver leur efficacité. Il semble que les choix du coach Jalel Kadri commencent à donner leurs fruits.

Par ailleurs, les camarades de Kalaï ont été pour beaucoup dans cette sérénité et cette envie de jouer. Et l'entraîneur aghlabide de souligner : «L'équipe a bien tiré son épingle du jeu au cours des deux dernières rencontres. Ce qui est probant, c'est la complémentarité entre les trois compartiments du jeu de manière à assurer la stabilité et l'équilibre de l'équipe. Nous espérons garder cette ambiance sereine pour l'avenir. Nous nous attendons encore à la difficulté de gérer l'absence de certains éléments; toutefois, nous avons actuellement un effectif respectable et capable de donner des solutions offensives».

De nouvelles cartes

Les Aghlabides ont retrouvé de nouvelles cartes grâce à la force de caractère de Laâmari, Dahnous et Bouchniba. Le coach Kadri a donné plus de liberté à ces joueurs pour épauler l'attaque en l'absence de solutions. Les qualités athlétiques et techniques de ce trio ont donné plus d'équilibre à l'attaque aghlabide. Il est à rappeler que le but de la victoire face à l'ESS fut l'œuvre du pivot Sabri Laâmari. Bref, la JSK a brillé par l'esprit collectif du groupe. Cependant, cela ne doit pas masquer le manque d'efficacité de Kamerji et Munduga.

Formation probable

Kalaï, Bouchniba, Dahnous, Abbès, Bacha, Sylla, Laâmari, Laâouichi, Sassi, Salhi, Munduga.